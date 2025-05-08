Орбан увидел в Украине угрозу европейскому сельскому хозяйству
Орбан: Украина угрожает развитию европейского сельского хозяйства
Фото: [Медиасток.рф]
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X высказал мнение, что Украина представляет угрозу сельскому хозяйству Европы, сообщило РИА Новости.
Виктор Орбан отметил, что 40% европейской земли, которая подходит для возделывания, находится под контролем Украины.
«Наводнение рынка дешевыми пищевыми культурами нанесет ущерб сельскому хозяйству ЕС и истощит наши ресурсы», — предупредил Орбан.
Премьер-министр также предупредил, что Венгрия отказывается спасать Украину от банкротства. Политик предупредил, что Европа также рискует обанкротиться, если последует призыву главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и откажется от российских энергоносителей ради помощи Украине.
Так, глава высказала мнение, что странам Европы необходимо отказаться от сотрудничества с Россией по поставкам энергоносителей, чтобы Москва не получала деньги. По ее мнению, средства направляют на ведение боевых действий в зоне вооруженного конфликта. Она заявила о намерении продолжать оказывать финансовую помощь Киеву. Виктор Орбан напомнил, что финансирование Украины происходит за счет средств европейских налогоплательщиков и в дальнейшем негативно отразится на их благополучии.
Ранее Орбан предупредил о негативных последствиях принятия Украины в ЕС.