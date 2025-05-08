Виктор Орбан отметил, что 40% европейской земли, которая подходит для возделывания, находится под контролем Украины.

«Наводнение рынка дешевыми пищевыми культурами нанесет ущерб сельскому хозяйству ЕС и истощит наши ресурсы», — предупредил Орбан.

Премьер-министр также предупредил, что Венгрия отказывается спасать Украину от банкротства. Политик предупредил, что Европа также рискует обанкротиться, если последует призыву главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и откажется от российских энергоносителей ради помощи Украине.

Так, глава высказала мнение, что странам Европы необходимо отказаться от сотрудничества с Россией по поставкам энергоносителей, чтобы Москва не получала деньги. По ее мнению, средства направляют на ведение боевых действий в зоне вооруженного конфликта. Она заявила о намерении продолжать оказывать финансовую помощь Киеву. Виктор Орбан напомнил, что финансирование Украины происходит за счет средств европейских налогоплательщиков и в дальнейшем негативно отразится на их благополучии.

Ранее Орбан предупредил о негативных последствиях принятия Украины в ЕС.