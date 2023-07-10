ЕС: Вступление Швеции в Евросоюз не связано с принятием в альянс Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что первой в Евросоюз вступит Турция, и только после этого в альянс примут Швецию. В ЕС отреагировали на такое предположение, сообщает агентство « РИА Новости ».

Официальный представитель ЕК Дана Спинант на брифинге в Брюсселе заявил, что для вступления в НАТО каждая страна-претендент должна выполнить определенные заранее оговоренные условия. Если Швеция станет полноценным участником объединения, это еще не означает, что в альянс следом примут Турцию.

Представитель ЕК Ана Писонеро заявила, что Евросоюз внимательно следит за тем, как страны выполняют условия для вступления в альянс. В 2023 году отчет об успехах или недоработках каждого претендента будет опубликован в октябре.