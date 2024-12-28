Еще 20 осужденных за экстремистские преступления помиловал Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 20 осужденных за экстремистские преступления. О подписании соответствующего указано сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Пресс-служба уточнила, что все помилованные осужденные раскаялись и оставляли прошение о помиловании. Из числа помилованных 14 человек страдают из-за различных хронических заболеваний. В числе тех, кого освободят от дальнейшего пребывания в заключении, находится 11 женщин. Из 10 из них есть дети. Одна осужденная — мама четырех детей.

Известно, что все осужденные несут наказание за совершенные ранее преступления экстремистской направленности. В сообщении указано, что республиканские специализированные службы будут контролировать поведение всех помилованных, которых освободят на основании указа президента.

Ранее белорусский лидер подписал указ о помиловании 37 человек. Решение было принято в преддверии Дня народного единства. Помилованные обещали жить на свободе, не нарушая законы республики. При принятии решения о помиловании правительство обращает внимание на возраст осужденного, состояние здоровья и наличие инвалидности, социальный статус и поведение в местах отбывания наказания.

Ранее сообщалось, что Лукашенко зарегистрировали как кандидата на предстоящих выборах президента Белоруссии.