Еще один городской мем родился в Красноармейске: виновником стал уставший мишка

В подмосковном Красноармейске на Центральной площади внимание горожан привлек необычный наблюдатель у новогодней елки. Им оказался крупный плюшевый медведь, который грустно восседал на фоне зимнего городского пейзажа. Фотографией унылой игрушки горожане поделились в местном телеграм-канале, сообщил REGIONS.

Накануне в городе прошел первый серьезный снегопад, что породило среди красноармейцев шуточное предположение: а не этот ли самый медведь и наколдовал снег.

«Медведь всю ночь плясал у елки, вызывал снег. Устал зверь», — высказала шутливую догадку Евгения Амурова.

Однако большинство пользователей склонялись к более прозаичной версии, считая, что игрушку попросту выбросили. Некоторые даже припомнили, что этого самого медведя уже видели в разных точках города: он качался на качелях возле пункта выдачи одного известного маркетплейса, а потом его застали сидящим на обочине дороги в окружении пустых бутылок.

«Совсем косолапый по кривой дорожке пошел. Утром на качелях катался и уже на дороге», — написала Юлия.

Не обошлось и без творческих идей: многие предположили, что из этой фотографии вполне может родиться новый локальный интернет-мем. А один из комментаторов просто констатировал, что мишка, как и многие, просто загрустил от слякотной и унылой предновогодней погоды за окном.

«Еще один городской мем родился. Ну после посуточных два дома, конечно», — написал пользователь, имея в виду назойливую рекламу аренды домов.

