ЕСПЧ завел дело против Украины из-за пыток россиянина Резникова

Донецкая правозащитница Ирина Вихорева проинформировала РИА Новости , что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запустил процесс «Резников против Украины».

В рамках процесса будет рассмотрен вопрос пыток гражданина РФ Дениса Резникова, который попал в плен ВСУ. До СВО Денис работал шахтером. В плен он попал под Красногоровкой через полтора года после начала спецоперации.

Дочери Резникова начали писать военнослужащие Украины. Они требовали, что девушка присылала фото и координаты стратегических объектов. Российского военнослужащего избивали и пытали. Дочь обратилась за помощью к правозащитникам.

Ирина Вихорева рассказала, что украинскую сторону пока не проинформировали о начале процесса. До конца июня правозащитники РФ могут собирать доказательства вины украинских военных. Необходимо также составить текст апелляции.

«На днях из ЕСПЧ пришел ответ. Представители суда сообщили, что запущен процесс под названием Резников против Украины», — рассказала Вихорева.

Информацию о пытках Резникова также передали в МИД Швейцарии. Россия надеется, что этот вопрос будет поднят на конференции. На мероприятии намерены обсудить способы урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Несмотря на то, что Кремль не приглашен на встречу, спикеры обсудят тему военнопленных.

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