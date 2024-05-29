Володин: Зеленский совершил государственное преступление, захватив власть

Председатель ГД Вячеслав Володин на странице в интернет- мессенджере высказал мнение, что на Украине произошел захват власти.

Спикер пояснил, что согласно Конституции Украины срок действия полномочий Владимира Зеленского в должности президента закончился. Киев должен был либо провести президентские выборы, либо назначить Председателя Верховной Рады исполняющим обязанности президента.

Спикер Руслан Стефанчук заявил, что Владимир Зеленский может и дальше выполнять обязанности президента Украины. Однако такое решение противоречит конституционным нормам.

«Это противоречит Конституции Украины и является захватом власти», — заявил Вячеслав Володин.

Спикер отметил, что иностранные партнеры имеют право встречаться с Владимиром Зеленским. Важно учитывать риски, ведь любые заключенные с ним соглашения, юридически нельзя считать законными. Денежные контракты или договоренности также не считаются исключением. Украина потом имеет право их не выполнять.

Президент России Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский больше не президент. Ссылаясь на статью 111 Конституции, российский лидер назвал преемников власти — парламент и спикер Рады. Однако Запад и США заявили, что признают украинского лидера, несмотря на завершение срока его полномочий.

Ранее мы сообщали, что Зеленского попросили не давить на НАТО в вопросе вступления Украины.