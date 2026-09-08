Спал в обнимку с книгами: в Балашихе мужчина устроил «литературный запой»

В вечернее время в одном из зеленых массивов Балашихи горожане, прогуливавшиеся по аллеям, обратили внимание на мужчину, расположившегося на садовой скамейке в необычном состоянии. Человек не подавал признаков жизни, находясь в горизонтальном положении, а по соседству с ним возвышалась целая стопка печатных изданий, сообщил REGIONS.

Данная картина, по информации телеграм-канала «Железнодорожный Life», изначально породила у случайных свидетелей вполне обоснованную тревогу относительно самочувствия незнакомца. Некоторые очевидцы приблизились, чтобы убедиться в наличии пульса и оценить масштаб потенциальной угрозы, после чего рассматривался вариант экстренного вызова бригады медиков.

Однако в процессе выяснения обстоятельств открылось, что поводом для столь продолжительного бездействия послужил вовсе не внезапный приступ болезни или потеря сознания. Причиной необычного «сна наяву» оказалось банальное злоупотребление спиртными напитками, результатом которого стал глубокий алкогольный сон.

Снимки, запечатлевшие спящего гражданина в окружении книг, оперативно распространились в тематических пабликах и местных интернет-сообществах. Пользователи Сети не замедлили среагировать, предлагая самые разные саркастические трактовки произошедшего. В комментариях замелькали шутки о «передозировке» творчеством Льва Толстого, а также версии о неудавшемся марафоне по осиливанию романа-эпопеи «Война и мир» в течение одного вечера. Другие пользователи связали инцидент с радостным завершением сезона летнего чтения, предписанного школьной программой по литературе.

Важно отметить, что, несмотря на ироничный окрас, который приобрела данная ситуация в виртуальном пространстве, с точки зрения закона подобные действия квалифицируются совершенно иначе. Гульназ Измайлова, занимающая должность юриста и одновременно представляющая структуру общественного контроля города Балашихи, в ходе беседы с REGIONS акцентировала внимание на том, что пребывание гражданина в состоянии выраженного алкогольного опьянения в общедоступном месте является с точки зрения Кодекса об административных правонарушениях составом правонарушения. Законодательные нормы, уточнила она, не учитывают наличие книг или степень увлечённости литературой при квалификации подобного деяния.

«Размер штрафа составляет от 500 до 1500 рублей согласно части 1 статьи 20.20 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Кроме того, распитие алкоголя в общественных местах может рассматриваться как проявление неуважения к окружающим, что приравнивается к мелкому хулиганству и также предусматривает штрафные санкции», — пояснила юрист.

Параллельно с этим Измайлова дала высокую оценку бдительности неравнодушных жителей, которые не прошли мимо и были настроены вызывать скорую либо наряд полиции, увидев человека без видимых признаков движения.

Ранее сообщалось, что мужчина в Серпухове ходит в мусорных пакетах и отвергает помощь.