Этнографическое путешествие в ритме танца: в Химках пройдет концерт «Хоровод уникальных традиций»

Химки готовятся к одному из самых заметных культурных событий осени. В понедельник, 28 сентября, в 18:00 Центральная детская школа искусств примет большой концерт хореографического отделения. Программа называется «Хоровод уникальных традиций» — на сцене в едином ритме встретятся лучшие танцевальные коллективы округа. Горожан приглашают присоединиться, отметили в администрации городского округа.

Само выступление задумано как этнографическое путешествие. Зрителям покажут танцы народов России и зарубежных стран — эту репертуарную традицию школа бережно хранит много лет. Дополнят номера яркие костюмы и этническая музыка.

«Класс каждого из трех педагогов хореографического отделения ЦДШИ представляет собой полноценный творческий ансамбль. В нашей школе их три: "Росток", "Улыбка" и "Юность". Каждый из них по праву носит почетное звание "Образцового детского коллектива Московской области". Это гарантия высочайшего исполнительского мастерства и серьезного профессионального подхода. Мы готовим программу, которая покажет все многообразие талантов наших воспитанников», — рассказала директор ЦДШИ, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Свои лучшие постановки представят три коллектива. Это «Росток» под руководством Надежды Казариной, «Улыбка», которой руководит Лариса Голенкова, и «Юность» — ее ведет Заслуженный работник культуры Московской области Лилия Егжова.

«Творческое образование — один из ключевых аспектов развития личности. Проведение таких мероприятий крайне важно для формирования интереса к культуре у подрастающего поколения. Танцевальные праздники развивают способности детей и помогают формировать чувство общности и содружества среди жителей. Это создает тот самый позитивный образ Химок, которым мы гордимся», — подчеркнула муниципальный депутат Ирина Спирина.

Концерт проходит в рамках проекта «Мир и Согласие». Центральная детская школа искусств давно стала площадкой для значимых культурных инициатив города. Всех, кто ценит хореографию, ждут 28 сентября в 18:00 по адресу: улица Чапаева, дом 6. Вход свободный.

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Ранее сообщалось, что в галерее Химок прошел «Диалог с художником».