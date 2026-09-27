25 лет до УДО: адвокат раскрыл условия досрочного освобождения для обвиняемого в 10 убийствах Гаськова

Адвокат Сергей Груздев рассказал РИА Новости, при каких условиях Алексей Гаськов, обвиняемый в убийстве десяти человек, сможет выйти на свободу досрочно. Если суд назначит ему пожизненное заключение — а именно этого просит прокурор, — ходатайство об УДО станет возможным только через 25 лет. Груздев — бывший судья Мосгорсуда, к нему агентство обратилось как к эксперту.

Дело Гаськова слушает Мособлсуд. По версии следствия, в 2002 году мужчина устроил серию нападений в трех регионах России. Жертвами стали десять человек. Среди них — две несовершеннолетние девушки и мужчина. В прениях сторон гособвинитель попросил для подсудимого пожизненный срок.

Груздев пояснил и механизм дальнейших обращений. Отказ в УДО не закрывает тему навсегда: повторить просьбу осужденный вправе спустя три года. Кроме того, адвокат поделился собственным опытом. Работая судьей и рассматривая похожие дела, он вместе с пожизненным сроком назначал дополнительное наказание — ограничение свободы после выхода из колонии. Смысл был именно в том, чтобы эта мера сработала, если осужденный когда-нибудь выйдет по УДО.

«В случае пожизненного лишения свободы закон РФ предусматривает возможность освобождения условно-досрочно, основное условие - это необходимость отбыть 25 лет лишения свободы. При этом суд учитывает поведение осужденного за три года до даты наступления возможности подать ходатайство на УДО», — рассказал адвокат в беседе с агентством.

Что установило следствие? В 2002 году Гаськов искал жертв в парках и общественных местах. Знакомился, уводил человека в укромное место, совершал насильственные действия, а затем убивал — чтобы скрыть преступление. Отдельный эпизод касается периода с 2020 по 2024 год. В Бердске Новосибирской области Гаськов совершал изнасилования и развратные действия в отношении своей падчерицы. Чтобы подавить волю девочки, он поил ее алкоголем.

По данным издания, вина подсудимого признана: он раскаялся в содеянном.

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