Не преступление, а трагедия? Адвокат назвал условие для закрытия дела о пропаже семьи Усольцевых

Уголовное дело о пропаже семьи Усольцевых в Красноярском крае может быть закрыто. Условие одно: следствие должно достоверно подтвердить, что туристы не стали жертвами преступления. Такую возможность ТАСС озвучил Дмитрий Кравченко, который работает адвокатом в Первой Красноярской краевой коллегии адвокатов.

События в день пропажи семьи развивалась таким образом: 28 сентября 2025 года супруги Усольцевы вместе с пятилетней дочерью вышли в туристический поход. Их маршрут проходил в урочище Буратинка, неподалеку от поселка Кутурчин Партизанского района. Связь с семьей прервалась. Следственный комитет и возбудил дело — по факту безвестного исчезновения.

Сроки у таких дел не ограничены. По словам адвоката, продлевать расследование могут председатель СК РФ или его заместители. И делать это разрешено столько, сколько потребуется.

«Срок следствия может продлеваться при необходимости, либо, если на текущий момент все возможное выполнено, может быть приостановлено, а впоследствии возобновлено. Прекращено такое дело может быть только в том случае, если будет достоверно установлено, что пропажей людей стало не преступление, а иные причины - несчастный случай, нападение животных, может, вообще живы и где-то прячутся», — сообщил Кравченко.

Маршрут семьи до сих пор не восстановлен. Достоверно известно только одно: последней точкой, где Усольцевых видели, была турбаза. Там они заночевали, готовясь выйти на маршрут на следующий день. Дальнейшие их перемещения — загадка. Опросы идут широким охватом: более 120 человек уже дали показания. Это родственники, знакомые, сотрудники турбазы и случайные водители, оказавшиеся рядом. Каждый из них мог заметить то, что ускользнуло от других.

Ранее сообщалось, что семью Усольцевых ищут в пещерах и ущельях.