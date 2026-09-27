Куда отправиться в октябре 2026 года, чтобы потратить меньше, выяснил сервис для планирования путешествий OneTwoTrip. Его исследование оказалось в распоряжении ТАСС. Первые строчки рейтинга самых бюджетных направлений заняли Белоруссия и Армения. Компанию им составили Абхазия, Грузия и Турция.

«Среди зарубежных стран абсолютным лидером по ценовой доступности выступает Белоруссия. Согласно статистике, дешевле всего слетать в Гомель: билет туда стоит ₽9 770, а гостиница — ₽8 960. Поездка в Брест обойдется в ₽10 900 за перелет и ₽10 460 за проживание. Отдых в столице государства, Минске, потребует ₽13 680 на дорогу и ₽12 200 на оплату номера», — рассказали в компании.

По информации аналитиков, доступные варианты нашлись и в странах Закавказья. Так, средняя стоимость перелета в армянский Гюмри — ₽16 570. Ночь в местной гостинице обойдется примерно в ₽9 890. Если выбрать Ереван, цифры выше: дорога — ₽19 620, а проживание — ₽14 370.

По данным экспертов, похожая картина в Абхазии. Билет до Сухума стоит в среднем ₽16 610. А вот размещение там сервис называет «весьма доступным» — около ₽8 600 за сутки. Для тех, кто предпочитает черноморское побережье Грузии, тоже есть расчеты. Перелет в Батуми обойдется в среднем в ₽19 160, а ночь в отеле — в ₽9 900. Эти данные привели в сервисе.

«Для любителей Турции поездка в октябре также остается относительно доступной: перелет в Стамбул стоит ₽20 460 при стоимости проживания в ₽14 730, а в Анкару — ₽20 640 с ценой за номер в ₽12 400. Замыкает десятку заграничных направлений казахстанский Костанай: несмотря на перелет за ₽21 130, город радует самой низкой ценой на размещение среди всех проанализированных зарубежных городов - всего ₽5 090 за ночь», — подчеркнули эксперты.

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