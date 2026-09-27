Маркетплейсы против злоупотреблений покупателей: правила возврата товаров могут ужесточить

Правила возврата товаров, купленных на маркетплейсах, могут смягчить не в пользу покупателя, а наоборот — ужесточить. Причина в том, что продавцы все чаще страдают от недобросовестных клиентов, которые отправляют обратно вещи надлежащего качества. Об этом РИА Новости рассказал Павел Смелов, возглавляющий Центр стратегических разработок (ЦСР).

Одно из предложений эксперта — ввести ограничения по отдельным категориям. Логика такая: если товар нельзя вернуть в обычном магазине, странно разрешать его возврат в онлайне. В пример Смелов приводит продукты питания и лекарственные средства. Сегодня закон о защите прав потребителей действительно не позволяет вернуть такие товары надлежащего качества, если они куплены офлайн.

«Для парфюмерии, косметики, электроники и некоторых других категорий разумно приблизить порядок возврата к правилам традиционной торговли после того, как покупатель осмотрел товар и подтвердил его получение», — пояснил глава ЦСР.

Второе направление — сделать контроль за возвратами прозрачнее для самих продавцов, считает эксперт. На практике бывает так: предприниматель видит большое количество отказов и лишь позже понимает, что товар повредили где-то по пути и он потерял вид. Если все эти издержки перекладывать на продавца, ему ничего не останется, кроме как заложить их в цену.

«Насколько мне известно, донастройка законодательства будет, в том числе закона "О защите прав потребителей". Правительство будет наделено полномочиями определять категории товаров, для которых будет установлен особый порядок возврата и отказа от покупки. Есть запрос рынка и есть реакция на него», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что с 1 октября маркетплейсы обяжут принимать претензии в приложении.