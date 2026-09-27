После гибели 14 военных: президент Казахстана уволил министра обороны

Даурен Косанов покинул пост министра обороны Казахстана. Решение об освобождении от должности принял президент республики Касым-Жомарт Токаев. Информация о кадровых ротациях опубликована на сайте главы государства, сообщил РБК.

По информации издания, карьера Косанова развивалась таким образом: министром он стал 8 июня 2025 года, а в начале сентября его переназначили. Отставка последовала через несколько дней после трагедии на Каспии, где погибли 14 казахстанских военнослужащих.

«Указом главы государства Косанов Даурен Жуматаевич освобожден от должности министра обороны Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

По данным издания, трагический инцидент произошел в четверг, 24 сентября. В Мангистауской области шли учения «Хазар корганы — 2026». При высадке личного состава с катера «Кайсар» военных унесло в море. Троих спасли, 14 человек погибли. В Минобороны объяснили случившееся резким ухудшением погоды на побережье и усилившимся ветром.

По информации издания, по факту трагедии возбуждены уголовные дела, и уже есть задержанные. Их пятеро — все должностные лица Минобороны. Среди задержанных представлены высший и старший командный состав. В их числе — начальник штаба, занимающий также должность первого заместителя главнокомандующего Военно-морскими силами ВС. Помимо него, под стражей находятся два командира воинских частей, командир роты морской пехоты и командир катера.

По данным издания, Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура. Кроме того, он поручил сформировать комиссию, которая комплексно проверит состояние дел в оборонном ведомстве.

По информации издания, соболезнования в связи с гибелью военнослужащих на Каспии направил президенту Казахстана Владимир Путин. Российский лидер выразил поддержку казахстанскому коллеге.

Ранее сообщалось, что в Волоколамском округе почтили память бойца, вернувшегося в зону СВО после ранения.