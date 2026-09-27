Крестовоздвижение относится к тем дням, когда Крест Господень почитается особенно — как символ, определяющий жизнь верующего. Такое объяснение РИА Новости дал иерей Андрей Постернак, декан историко-филологического факультета Православного Свято-Тихоновского университета.

«Это один из трех особых дней в году, связанных с Крестом. Есть еще крестопоклонная неделя (одно из воскресений Великого поста), начало Успенского поста, так называемый Медовый спас, когда крест выносят в центр храма, и Крестовоздвижение. В эти три дня церковь особенным образом почитает Крест Господень», – рассказал иерей.

Дата праздника — 27 сентября. В этот день православные встречают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Торжество принадлежит к числу двунадесятых, то есть самых значимых в православном календаре. Событие, к которому оно отсылает, — обретение креста, ставшего местом распятия Иисуса Христа.

«Именно поэтому все крещеные христиане носят нательные крестики на груди, а на куполах церквей воздвигают большие кресты», – сказал Постернак.

Священнослужитель раскрыл несколько значений этого символа. Крест напоминает о страданиях Христа. Он же указывает на путь, который предстоит пройти каждому человеку. И он же служит образом смирения и той жизни, к которой призваны стремиться христиане.

«Отправившись в Иерусалим, на месте гроба Господня Елена обнаружила крест, тот самый, на котором был распят Иисус Христос и торжественно воздвигла его. С тех пор этот праздник в церкви стал днем особого почитания страстей Христовых, креста, который является символом христианской жизни», – отметил Постернак.

Помимо этого, собеседник агентства напомнил, кого верующие вспоминают в праздник. Это святая равноапостольная царица Елена — мать святого равноапостольного императора Константина Великого.

Подводя итог, священнослужитель назвал крест образом жизни, к которому стоит стремиться. А духовный смысл праздника, по его словам, соединяет историю обретения святыни с ее почитанием.

Ранее иерей Жиляков рассказал, что в праздник Воздвижения 27 сентября молятся о выздоровлении.