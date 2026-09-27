Зепюр Брутян подглядела переписку мужа: Павел Прилучный шутит с ИИ

30-летняя Зепюр Брутян неожиданно призналась, что контролирует переписки мужа. И показала, что именно нашла в его телефоне, сообщил Voice.

Скриншот, которым актриса поделилась в соцсети, подогрел интерес аудитории. На снимке видно переписку, предположительно, Прилучного с искусственным интеллектом. Актер, по словам актрисы, попросил нейросеть написать слово «май» — и получил ответ.

Дальше диалог пошел в духе детских шуток: Прилучный отправил фразу про то, что пукнет, а собеседник должен поймать. ИИ не растерялся и ответил пожеланием мягких мячей, комплиментов и хорошего настроения, а газ предложил ловить вытяжкой.

По данным издания, шуточную переписку мужа Зепюр тоже прокомментировала. Поверх снимка актриса добавила подпись.

«Когда решила подглядеть, о чем мой муж общается с ИИ», — написала Брутян.

По информации издания, с Павлом Прилучным актриса вместе с 2022 года. Супруги растят трехлетнего сына.

Ранее сообщалось, что Муцениеце и Дранга впервые вышли в свет после рождения дочери.