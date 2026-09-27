«Краски души» в Химках: в галерее на улице Горшина прошел «Диалог с художником»

Химкинская картинная галерея на улице Горшина стала площадкой для творческого разговора. В пятницу, 25 сентября, здесь прошла встреча «Диалог с художником», сообщила администрация городского округа. Со зрителями — жителями и гостями города — общалась Елена Лебедянская. Она работает в Химках и состоит в Союзе художников Подмосковья.

Свой жанр Лебедянская определяет как философскую живопись. В ее работах переплетаются вера, история и патриотизм. Рядом — размышления о красоте русской природы, мужестве и единстве культур. Эти же темы стали главными и в разговоре со зрителями.

Поводом для встречи послужила персональная выставка «Краски души». Она открылась в галерее в начале сентября. В экспозицию вошли около 30 работ, выполненных в смешанной технике: автор соединяет масло, акварель и коллаж.

Формат выбрали открытый — обычное общение без официальных рамок. Гости увидели картины, узнали историю их создания и смогли задать художнице вопросы. А еще — поздравить юбиляршу цветами и теплыми словами.

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