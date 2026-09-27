Три памятника Тиграну Кеосаяну: мемориал установили на Кунцевском кладбище в годовщину смерти артиста

В первую годовщину смерти заслуженного артиста России Тиграна Кеосаяна на его могиле появился памятник. Режиссер ушел из жизни в ночь на 26 сентября 2026 года, так и не придя в сознание: в конце 2024 года он перенес клиническую смерть и впал в кому. На момент кончины ему было 59 лет, сообщил Voice.

По информации издания, композиция на Кунцевском кладбище получилась глубоко символичной: в центре — режиссерское кресло, на сиденье лежит сценарий фильма «Бессмертные», а на спинку небрежно наброшена куртка. Такое решение будто фиксирует момент короткой паузы между дублями — будто режиссер просто вышел на минуту и вот-вот вернется.

«За год мы поставили памятник, три памятника. Один памятник — можете съездить на кладбище, там рядом мы поставили памятник Тиграну. Только там нет тела Тиграна, потому что его прах хранится на моей прикроватной тумбочке в синей вазе», — рассказала Маргарита Симоньян.

По данным издания, памятник расположен рядом с могилами близких Тиграна Кеосаяна — его отца, режиссера Эдмонда Кеосаяна, и брата Давида. Фото мемориала опубликовала в своем блоге вдова режиссера Маргарита Симоньян.

«Каждый раз, когда я плачу от этой потери, я думаю о том, что ведь все-таки было. Много у кого не было. А у нас было. Я буду всегда за это благодарна Господу — за то, что удалось вот это невероятное испытать и в этом жить, и завести семью, и родить троих детей. Ушел он на той же ноте, как описано в тех отрывках, которые я сейчас читала, на той же ноте такой острой влюбленности, с которой все и началось, что вообще почти никогда не случается. Это очень большой человек, настоящий падишах. Таких мужчин не бывает», — отметила Маргарита.

Для Маргариты память о муже — это не только монумент. Вторым «памятником» она считает премию имени Тиграна Кеосаяна. Ее вручают людям, которые бескорыстно спасли других, рискуя собственной жизнью. Размер награды — ₽1 млн, и на сегодняшний день ее получили уже 30 человек.

Третьим «памятником» стала книга «Непервая любовь: исповедь горя и радости», вышедшая в начале сентября. Это личная история, написанная после утраты. В рамках презентации Маргарита провела чтение отрывков — так слова, рожденные из боли и любви, стали частью общей памяти о режиссере.

Ранее сообщалось, что спасителю тонущих ребенка и его мамы во Владикавказе вручат премию Кеосаяна.