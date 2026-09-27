«Возможна квалификация по статье 109». Гостиницу «Дархан» могут привлечь к ответственности за смерть Соседова

Ответственность за смерть музыкального критика Сергея Соседова может наступить в том случае, если проверка установит связь между его гибелью и нарушениями требований безопасности в гостинице. Такое мнение «Газете.Ru» высказал генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

«Решающими станут судебно-медицинская экспертиза, записи камер и обследование площадки и лестницы. Специалистам предстоит выяснить, потерял ли Соседов сознание из-за состояния здоровья или смертельную травму вызвало падение, а также соответствовали ли ступени, покрытие, освещение и поручни требованиям, действовавшим для этого здания. Проверят и то, как гостиница проводила осмотры и ремонт», — отметил Адамс.

Он пояснил, что если небезопасная гостиничная услуга привела к смерти, ответственному руководителю или сотруднику может грозить до шести лет лишения свободы по статье 238 УК РФ.

«При ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей возможна квалификация по статье 109 УК РФ с наказанием до трех лет. Отвечать по уголовному делу будет конкретный человек, чьи решения или бездействие находились в причинной связи с гибелью», — сказал юрист.

По его словам, близкие вправе потребовать от гостиницы компенсацию морального вреда и расходов на погребение, а при наличии иждивенцев также выплаты из-за потери кормильца.

«Эти требования можно заявить в рамках уголовного дела либо отдельным гражданским иском. Итоговая ответственность будет зависеть от результатов экспертиз, а не от предварительных версий участников происшествия», — заключил Адамс.

Телеведущий и музыкальный критик умер 23 сентября после происшествия в гостинице «Дархан» в Нерюнгри. Свидетели по-разному описывают место и обстоятельства падения, а официальное заключение о причине смерти пока не опубликовано.

Ранее сообщалось о том, что причиной смерти Сергея Соседова стал перелом основания черепа.