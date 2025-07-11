Путин распорядился восстановить приграничные регионы

Фото: [ Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам прошло под руководством президента России Владимира Путина/Медиасток.рф ]

Владимир Путин поручил правительству и региональным властям разработать программу восстановления приграничных территорий, пострадавших от обстрелов ВСУ. В работе примут участие силовые ведомства и общественные организации. Об этом сообщил ТАСС.

Президент России Владимир Путин потребовал создать комплексную программу восстановления приграничных регионов, наиболее пострадавших от атак ВСУ. В список вошли Белгородская, Брянская и Курская области.

Правительству, администрации президента и местным властям предстоит определить первоочередные меры — от ремонта инфраструктуры до социальной поддержки жителей. В разработке программы также участвуют Минобороны, МВД и МЧС.

Особый акцент сделан на взаимодействии с местными жителями, главами муниципалитетов и волонтерами. Это позволит учесть реальные потребности пострадавших территорий и оперативно реагировать на возникающие проблемы.

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