Путин распорядился восстановить приграничные регионы
Путин поручил разработать программу восстановления приграничных регионов
Фото: [Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам прошло под руководством президента России Владимира Путина/Медиасток.рф]
Владимир Путин поручил правительству и региональным властям разработать программу восстановления приграничных территорий, пострадавших от обстрелов ВСУ. В работе примут участие силовые ведомства и общественные организации. Об этом сообщил ТАСС.
Президент России Владимир Путин потребовал создать комплексную программу восстановления приграничных регионов, наиболее пострадавших от атак ВСУ. В список вошли Белгородская, Брянская и Курская области.
Правительству, администрации президента и местным властям предстоит определить первоочередные меры — от ремонта инфраструктуры до социальной поддержки жителей. В разработке программы также участвуют Минобороны, МВД и МЧС.
Особый акцент сделан на взаимодействии с местными жителями, главами муниципалитетов и волонтерами. Это позволит учесть реальные потребности пострадавших территорий и оперативно реагировать на возникающие проблемы.
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