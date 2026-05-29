«Это будет мучение!» — ижевчане бьют тревогу из‑за проекта реконструкции «Березовой рощи»

Осенью этого года в Ижевске после реконструкции должен открыться парк «Березовая роща». Проект благоустройства вызвал вопросы у местных жителей. В четверг, 27 мая, в прямом эфире главе Удмуртии пришлось разъяснять, чем именно будет привлекателен обновленный парк, а также отвечать на претензии горожан, которых не устраивают отдельные параметры проекта, сообщил udm-info.ru.

По данным издания, местная жительница в комментариях высказала мнение, что если дорожки парка покроют плиткой, то пробежки по ним превратятся в настоящее мучение

«Зачем так много киосков? Неужели гулять и поесть одно и то же? Был лесной уголок в центре города, стала безликая городская площадь», — добавила жительница.

По информации издания, еще одна горожанка выразила недовольство по поводу недостаточного количества спортивных зон на территории парка.

«Был спортивный парк. Дети играли в баскетбол, волейбол, футбол. Когда-то была теннисная площадка. По утрам с пяти часов люди бегали. А что будет? Ресторанный комплекс? Зачем столько строений? Для чего? Подросткам и так бедным нечем заняться. Все это не радует, а сплошное разочарование», — поделилась мнением горожанка.

В ответ на критику глава региона пояснил, что восприятие любого человека субъективно и зависит от личных предпочтений. Однако, по его словам, следить за новостями о «Березовой роще» нужно внимательнее. Уже сейчас в парке возведена детская игровая зона, обустроен родник для спокойного времяпрепровождения, создана сеть пешеходных дорожек с лавочками. Также появилась площадка для выгула собак, которой ранее не было, хотя местные жители очень просили об этом.

По информации главы, вдоль прогулочной зоны установят деревянные павильоны. В будущем здесь планируется открыть торговые точки, кофейни и заведения, где можно будет попробовать традиционные удмуртские перепечи. Помимо этого, на территории парка разместятся библиотека, пункт проката спортивного инвентаря, лекторий и общественный туалет. Также, безусловно, появятся объекты общественного питания — кафе и рестораны.

«Помимо того, что я уже сказал — веревочный парк, волейбольная площадка и каскадные ручьи. В лесной части обновим пешеходные маршруты. В парке появится стадион с трибунами, баскетбольная, повторюсь, волейбольная площадка, раздевалки и каток для зимнего сезона… Часть дорожек в лесной зоне оформим с использованием гальки и древесных опилок. Помимо этого, в парке планируем высадить около 600 новых деревьев», — заявил глава Удмуртии.

