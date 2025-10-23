«Это дело чести»: ветеран из Подмосковья за свои деньги устанавливает памятник героям ВОВ

Ветеран вооруженных сил Акзам Азатович собственными силами и за свой счет устанавливает на своем участке у деревни Ольховик в Талдомском округе мемориальную мраморную плиту в честь героев Великой Отечественной войны, сообщил REGIONS.

По информации издания, участок жителя Подмосковья имеет свободный выход к дороге общего пользования. Местные жители рассказали, что в Ольховике памятник воинам установлен. Памятный объект обвешал и требовал обновления. В День Победы ветеран предложил установить новый памятник, потому что для реконструкции имеющего требовалось пройти длительную процедуру оформления.

«Для нас это дело чести, чтобы в Ольховике был достойный памятник, куда могли прийти люди и поклониться тем, кто отстоял свободу Родины в те далекие годы. Ведь это не просто архитектурное сооружение, а связующее звено, хранящее память о героических событиях войны», — рассказал местный житель Алексей Семин.

По словам Алексея, на данный момент на территории будущего памятника залито основание и уложен фундаментный гранит. В ближайшее время появится памятная стела с гравировкой в память о героях. Вблизи расположится цветник. Для посещения памятника в любое время суток проведут подсветку.

Ранее сообщалось, что в шатурском поселке Шатурторф реконструируют памятник воинам Великой Отечественной войны.