В шатурском поселке Шатурторф реконструируют памятник воинам Великой Отечественной войны

Памятный объект находился в аварийном состоянии, поэтому было принято решение о его восстановлении.

Сейчас специалисты обустраивают новые пешеходные дорожки. Согласно проекту обновления, вдоль дорожек установят современные светодиодные светильники, которые в вечернее время будут подсвечивать комплекс. Для комфорта местных жителей возле памятного объекта установят скамейки и урны.

Запланировано также благоустройство прилегающей территории. Специалисты покроют скульптуру краской. Они также заменят фундамент памятника, установят новую стелу с фамилиями погибших в годы Великой Отечественной войны жителей поселка и обустроят Вечный огонь.

В юбилейный год празднования Великой Победы в муниципальном округе Шатура запланированы работы по благоустройству 16 мемориальных комплексов и братских захоронений. Реставрационные мероприятия уже стартовали на четырех памятных объектах. Особое внимание уделяется восстановлению Вечного огня — после завершения реконструкции символические огни появятся у мемориалов в населенных пунктах Бакшеево, Черусти и Кривандино. Все запланированные работы должны быть завершены в установленные сроки.

Ранее сообщалось, что в шатурской деревне Ворово открыли мемориал павшим воинам.