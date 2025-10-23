В шатурском поселке Шатурторф реконструируют памятник воинам Великой Отечественной войны
Фото: [Администрация м.о. Шатура]
В поселке Шатурторф реконструируют памятник воинам-шатурторфцам, погибшим в Великой Отечественной войне.
Памятный объект находился в аварийном состоянии, поэтому было принято решение о его восстановлении.
Сейчас специалисты обустраивают новые пешеходные дорожки. Согласно проекту обновления, вдоль дорожек установят современные светодиодные светильники, которые в вечернее время будут подсвечивать комплекс. Для комфорта местных жителей возле памятного объекта установят скамейки и урны.
Запланировано также благоустройство прилегающей территории. Специалисты покроют скульптуру краской. Они также заменят фундамент памятника, установят новую стелу с фамилиями погибших в годы Великой Отечественной войны жителей поселка и обустроят Вечный огонь.
В юбилейный год празднования Великой Победы в муниципальном округе Шатура запланированы работы по благоустройству 16 мемориальных комплексов и братских захоронений. Реставрационные мероприятия уже стартовали на четырех памятных объектах. Особое внимание уделяется восстановлению Вечного огня — после завершения реконструкции символические огни появятся у мемориалов в населенных пунктах Бакшеево, Черусти и Кривандино. Все запланированные работы должны быть завершены в установленные сроки.
