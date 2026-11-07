Младшая дочь Феодосеевой-Шукшиной раскрыла причину смерти матери

ria.ru: причиной смерти Феодосеевой-Шукшиной стала сердечная недостаточность

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Народная артистка РСФСР Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина скончалась 7 ноября в Москве на 89-м году жизни после продолжительной болезни. О кончине сообщила ее старшая дочь Мария Шукшина.

Позже младшая дочь актрисы, Ольга Шукшина, в комментарии РИА Новости назвала причину смерти матери. По ее словам, Лидия Николаевна умерла от сердечной недостаточности.

Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. За свою карьеру она сыграла более 80 ролей и стала одним из главных символов советского кинематографа. Актриса воплощала на экране образы простых, искренних и сильных русских женщин. В 1984 году ей было присвоено звание народной артистки РСФСР.

Поворотным моментом в ее биографии стало знакомство на съемках фильма «Какое оно, море?» в 1964 году с писателем, режиссером и актером Василием Шукшиным. Они стали мужем и женой, образовав мощный творческий тандем.

Именно в фильмах мужа актриса раскрыла свой глубокий драматический талант. Среди этих работ — «Печки-лавочки», где она сыграла Нюру Расторгуеву, «Калина красная» с ролью Любы Байкаловой и «Они сражались за Родину». Последняя картина стала их совместной работой: на этих съемках в октябре 1974 года Шукшин скоропостижно скончался. В память о муже Лидия Николаевна взяла двойную фамилию — Федосеева-Шукшина.

Ранее сын народного артиста РСФСР Юрия Каюрова рассказал о его последних днях жизнях.

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