В детской комнате в Крыму ночью взорвался пауэрбанк, не стоявший на зарядке

В детской комнате одного из домов в Крыму ночью произошел взрыв пауэрбанка. Инцидент случился в субботу, 7 ноября, о нем рассказала мать ребенка, сообщило ИА Регнум.

По словам женщины, устройство в момент происшествия не было подключено к зарядке и не использовалось для питания телефона. Взрыв прогремел внутри шкафа с вещами — там, где хранились личные предметы. Несмотря на ночное время и закрытое пространство, возгорания удалось избежать.

Женщина также уточнила, что громкий хлопок разбудил ребенка. Испугавшись, он позвал взрослых на помощь. Именно благодаря этому о произошедшем стало известно.

«Так как у нас в Крыму сейчас проблемы со светом, я думаю, многие пользуются пауэрбанками. <…> Пожалуйста, не относитесь беспечно к таким устройствам. Это очень опасно. Не оставляйте дома поврежденные или вздувшиеся устройства, не продолжайте ими пользоваться. Иногда обычная вещь, к которой мы так все привыкли, может оказаться совсем не безобидной», — отметила женщина.

Случай в очередной раз напоминает о том, что литиевые аккумуляторы могут представлять опасность даже вне зарядки — особенно если устройство хранится в закрытом месте рядом с легковоспламеняющимися вещами.

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