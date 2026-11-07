Солнце вошло в фазу высокой активности: за двое суток — больше 30 вспышек

Вспышечная активность на Солнце резко пошла вверх. Только за минувшие сутки приборы космического слежения зафиксировали 18 событий класса C и выше — от рядовых до крупных. Еще 17 вспышек добавилось за первые 12 часов сегодняшнего дня. Итог за неполные двое суток — 35 событий, и специалисты не исключают, что к вечеру счет дойдет до 40 или даже 50, сообщил телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По информации сотрудников лаборатории, рост начался в середине недели. В понедельник и вторник на звезде не было ни одной вспышки, в среду и четверг — по три, включая мощное событие уровня M3.6, самое сильное с начала октября. Тогда казалось, что активность будет нарастать плавно, однако в пятницу произошел скачок до 18 вспышек за сутки, а сегодня этот рекорд, скорее всего, будет побит.

По данным канала, главный источник происходящего — крупная группа пятен, которая сейчас находится почти в центре видимого диска Солнца. По всей видимости, из глубин звезды в ее атмосферу поступает значительная энергия, и она сгорает в череде непрерывных взрывов средней силы.

По мнению специалистов, для Земли такой сценарий скорее благоприятен: альтернативой ему было бы накопление энергии для редких, но мощных вспышек, а при нынешнем расположении группы пятен почти напротив нашей планеты это могло бы обернуться неприятностями. Правда, если энергия поступает быстрее, чем активный центр успевает ее «переварить», накопление может уже идти — тогда во второй половине дня на фоне частых средних событий возможны более крупные пики.

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