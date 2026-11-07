Звезда фильма «Девять с половиной недель» Микки Рурк показал форму после регулярных тренировок

На снимке видна хорошая спортивная форма и мышечный рисунок.

«14 недель жертв, которые окупились», — подписал фото Рурк.

Поклонники активно отреагировали на публикацию: хвалили актера за форму, отмечали его стойкость и вспоминали времена, когда он был одним из самых заметных артистов Голливуда.

Однако новости о здоровье и форме соседствуют с трудностями в быту. Накануне стало известно, что Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе из-за долгов. В марте 2026 года суд официально расторг договор аренды.

По данным СМИ, актер задолжал арендодателю около $60 тысяч. Из-за роста ежемесячной платы с $5200 до $7000: после этого Рурк перестал вносить платежи.

Сам актер в суд не явился, но еще в январе собрал вещи и съехал самостоятельно. В Сети появлялись сообщения о сборе средств на жилье для Рурка, однако он публично опроверг свою причастность к этому и назвал ситуацию недоразумением. По данным СМИ, после выселения актер перебрался в гостиницу в Западном Голливуде.

Ранее сообщалось, что звезда фильма «Молчание ягнят» Энтони Хопкинс шокировал фанатов худобой.