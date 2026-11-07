Звезда «Ванильного неба» Пенелопа Крус объяснила переезд из США в Испанию

Perfect: Пенелопа Крус объяснила переезд из США в Мадрид простой жизни в Испании

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

52-летняя звезда «Ванильного неба» Пенелопа Крус объяснила, почему ее семья переехала из США в Мадрид. В интервью журналу Perfect актриса рассказала, что в Испании супругам проще сохранять нормальный уклад жизни. Там живут все ее родственники, а также друзья детства и юности.

По словам Крус, для детей очень важна свобода. Им нужна возможность не быть выставленными напоказ в маленьком возрасте. Именно в Мадриде, считает актриса, ее сын и дочь могут расти в более спокойной обстановке, без постоянного внимания прессы.

«Позже они сами смогут решить, что хотят делать в плане работы и всего остального», — отметила Крус.

Муж Пенелопы, Хавьер Бардем, также придерживается семейных приоритетов. Он говорил, что отказывается от ролей, если из-за них придется разлучаться с семьей дольше двух недель. Это правило помогает супругам сохранять близость и участвовать в жизни детей.

Пара вместе уже 16 лет. У них двое детей: 15-летний сын Лео и 12-летняя дочь Луна. Решение вернуться в Мадрид семья приняла в 2013 году. С тех пор Крус и Бардем живут в Испании, совмещая карьеру в кино с заботой о близких.

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