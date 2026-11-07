В подольских школах продолжаются плановые мониторинги качества горячего питания

Подольские школы продолжают проверять на качество горячего питания. Очередной рейд комитет по образованию администрации округа провел в школе № 16, сообщила администрация городского округа.

Специалисты изучили, в каком состоянии находятся пищеблок и обеденный зал, работает ли оборудование, соблюдают ли сотрудники санитарные требования. Отдельно проверили меню: совпадает ли оно с утвержденным рационом, какого качества продукты, достаточно ли калорий и соответствуют ли порции возрасту школьников.

«Такие проверки позволяют не только следить за качеством и безопасностью питания, но и своевременно выявлять вопросы, требующие внимания», — отметила председатель комитета по образованию администрации округа Галина Киселева.

Проверяющие также оценили, как подают блюда — их температуру и вид, а заодно продегустировали. В тот день на завтрак детям давали наггетсы с макаронами, томатный соус, черничный йогурт, сыр, хлеб и чай.

Кроме того, внимание уделили организации приема пищи: удобно ли школьникам, как работают дежурные педагоги и администраторы.

Результат рейда оказался положительным. По заключению специалистов, питание в школе организовано на высоком уровне: меню соответствует утвержденному, блюда готовят по технологическим картам, порции отвечают возрастным нормам, а обстановка в столовой чистая и доброжелательная.

Плановые проверки пройдут во всех школах округа. В комитете подчеркнули, что готовы быстро реагировать на обращения родителей и дальше улучшать систему школьного питания.

Ранее сообщалось, что лицею № 1 в Химках передают здание свыше 7 тыс. кв. м на Клемента Готвальда.