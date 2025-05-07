«Это фейк»: в кафе Кузбасса ответили на новость о салате с плесенью
В кафе Кузбасса опровергли новость о салате с плесенью
Фото: [Медиасток.рф]
В соцсетях распространился пост жительницы Междуреченска, которая опубликовала фото салата с плесенью, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
Пользовательница соцсетей утверждает, что купила салат в кафе, которое расположено в междуреченском спорткомплексе «Звездный». Девушка высказала мнение, что плесень образовалась не за один день. По словам горожанки, она обратилась к сотрудникам кафе, но они никак не отреагировали на жалобу. Девушка рассказала, что пришла в кафе с ребенком. Они хотели перекусить после тренировки ребенка.
«На меня смотрел не салат , а такая шикарная плесень не первого и даже не четвертого дня», — написала девушка.
По информации издания, публикация набрала тысячи просмотров. Под постом оставляют комментарии многие россияне, которые возмущены отношением сотрудников кафе к своим посетителям. Сотрудница общепита рассказала Сибдепо, что в меню кафе есть салат, который сфотографировала девушка. Блюдо называется «Салат с кальмаром».
Сотрудница рассказала, что девушка не приобретала у них салат и не обращалась с жалобой. По словам собеседницы, опросили всех сотрудников, кто в этот день работал в разные смены.
«Это фейк. Мы поговорили с коллегами и выяснили, что у нас такого не было — никто точно не подходил и не обращался по поводу еды с плесенью во время смен», — поделились в кафе с корреспондентом Сибдепо.
Ранее сообщалось, что жительница Белово обнаружила в пицце кусок черного пластика.