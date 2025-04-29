Жительница Белово уверена, что обнаружила в пицце кусок черного пластика

Жительница Белово рассказала в соцсетях, что в купленной пицце она обнаружила кусок, напоминающий пластик, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Редакция связалась с Роспотребнадзором и магазином, где была приобретена еда.

Девушка сообщила, что купила пиццу в кузбасской кондитерской «Пышка». По ее словам, в еде находился кусок острого черного пластика, сообщил телеграм-канал «Типичное Белово». Фото появились в соцсетях. Покупательница рассказала, что инородный предмет находился не в тесте, а в начинке. Она призвала горожан быть аккуратными.

«Чуть не лишилась зуба», — написала девушка.

Корреспондент Сибдепо обратился за комментариями в «Пышку». В сети кондитерской сообщили, что с жалобами на некачественный товар с ними никто не связывался. В беловском филиале кузбасского Роспотребнадзора рассказали, что ранее потребители не оставляли жалобы на качество продукции, приобретенной в кузбасской кондитерской. Горожане были недовольны только шумом, который раздавался из магазина.

В ведомстве дали советы, как вести при обнаружении неопознанного объекта в еде. Рекомендовано открыть региональный сайт управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя. На портале можно оставить обращение к начальнику ведомства. Специалисты будут разбираться в ситуации в каждом отдельном случае.

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