«Это и есть любовь»: Пенелопа Крус и Хавьер Бардем нежно держались за руки на кинофестивале

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем нежно держались за руки на кинофестивале San Sebastian. Взгляды многих гостей были обращены на звездную супружескую пару, излучающую романтику и любовь, сообщил Voicе.

Пенелопа выбрала для мероприятия белое кружевное полупрозрачное платье, которое идеально подчеркнуло стройную фигуру 50-летней оскароносной актрисы. Образ принцессы дополнял красивый черно-белый бант и прозрачные вставки на плечах. Прическа — крупные локоны — делала образ еще более нежным, женственным и романтичным.

55-летний супруг Пенелопы Хавьер Бардем соответствовал своей избраннице. Он пришел в строгом классическом костюме черного цвета. В качестве аксессуаров отдал предпочтение элегантной бабочке и вставкам из атласной ткани.

Хавьер Бардем получил приз за выдающиеся заслуги в кинематографе. В своем обращении актер поблагодарил супругу за вдохновение и поддержку.

«И, конечно, я благодарен за жизнь того джентльмена, который сейчас здесь, который безумно любит тебя. Большое спасибо тебе за это!» — трогательно обратился к жене Хавьер.

Пользователи соцсетей активно комментировали фотографии супругов, сделанных на кинофестивале. Они обратили внимание на каждую деталь: нежные прикасания актеров друг к другу, влюбленные взгляды. Некоторые отметили, что пронести подобные чувства сквозь годы супружеской жизни — своеобразный подвиг.

«Словно влюбленные подростки!», «Приятно посмотреть на счастливую пару после стольких лет брака», «Как они друг на друга смотрят! Это и есть любовь», — пользователи соцсетей оставляли комментарии.

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