Стали известны победители премии «Эмми»

Церемония вручения состоялась 15 сентября 2024 года в Лос-Анджелесе. Ее результаты опубликовали на сайте награды.

В США прошла 76-я по счету церемония вручения премии «Эмми». Эта международная телевизионная награда считается эквивалентом «Оскара» и «Грэмми». Она проводится ежегодно, но в разное время.

В этом году лучшим сериалом по мнению организаторов стал «Сегун». Снявшаяся в нем Анна Савай стала «лучшей актрисой драматического сериала». Ее коллега по съемочной площадке Хироюки Санада был удостоен такой же награды.

Актриса Джоди Фостер и актер Ричард Гэдд получили награду за лучшие роли в мини-сериалах «Настоящий детектив: страна ночи» и «Олененок» соответственно. Лучшим режиссером комедийного сериала стал Кристофер Сторер. Он является одним из создателей сериала «Медведь». К слову, сыгравший в нем главную роль Джереми Аллен Уайт получил награду в номинации «Лучший комедийный актер».

«Лучшим комедийным сериалом» стал сериал «Хитрости». А актер Ламорн Моррис получил награду за роль второго плана в мини-сериале («Фарго»).

Ранее Анджелина Джоли засветилась в компании российского актера на кинофестивале.