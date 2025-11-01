«Это, конечно, пугает»: россияне обсуждают нововведения ноября 2025 года

Жители Новосибирска обсудили инициативу, которая вступает в силу с 1 ноября. Так, ФНС вправе самостоятельно списывать со счета гражданина РФ деньги, сообщил atas.info.

Согласно новым правилам, сотрудники налоговой службы вправе списать деньги со счета без решения суда. Меры могут принять, если своевременно не был оплачен транспортный, земельный или имущественный налог. Кроме того, внимание будут обращать на задолженность по нотариально заверенным распискам. Долги, которые накопились до 1 ноября, списываться без ведома гражданина не будут.

Житель Новосибирска поделился мнением в соцсетях. Он рассказал, что оформил самозанятость, поэтому автоматически видит срок оплаты какого-либо налога. Мужчина отметил, что в прошлом году его знакомый упустил из виду необходимость оплатить земельный налог. Теперь забыть о своей обязанности не получится.

«Это, конечно, пугает. Но, с другой стороны, если не скрывать доходы и не игнорировать уведомления — проблем не будет», — написал в соцсетях житель Новосибирска.

По данным издания, в случае несогласия с действиями налоговой службы можно подать возражение. В автоматическом порядке дело направят в суд. Списывать более 50% от поступлений запрещено.

Ранее сообщалось, что 1 ноября 2025 года в России вступают в силу изменения, затрагивающие личные финансы граждан.