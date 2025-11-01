Пенсии, налоги и наследство: что изменится в личных финансах с 1 ноября

С 1 ноября 2025 года в России вступают в силу изменения, затрагивающие личные финансы граждан. Об этом сообщает РБК .

Пенсионеры, которым в октябре исполнилось 80 лет, начнут получать двойную фиксированную выплату — ₽17 815,4. Перерасчет осуществляется автоматически и касается только получателей страховой пенсии. Для пенсионеров с первой группой инвалидности фиксированная выплата увеличится на ₽8907,7 с даты установления группы инвалидности.

Часть пенсионеров, получающих выплаты через банки, получит пенсию досрочно — 1 ноября. В остальные дни доставка пенсий возобновится по стандартному графику. Пенсионеры, обслуживаемые «Почтой России», получат выплаты с 3 по 25 ноября, с возможным стартом в сельских поселениях с 1 ноября.

Начиная с 1 ноября, ФНС получит право взыскивать долги по налогам у физлиц во внесудебном порядке. Под действие закона попадают налоги на доходы, транспорт, имущество, землю, профессиональный доход, а также начисленные пени и штрафы. Взыскание возможно, если задолженность превышает ₽500, срок уплаты истек и долг не оспаривается налогоплательщиком. Нововведение не затрагивает индивидуальных предпринимателей.

Срок уплаты налогов за 2024 год установлен до 1 декабря 2025 года. Это касается транспортного, земельного, имущественного налогов, а также НДФЛ с процентов по вкладам, если доход превышает ₽210 тыс. Уведомления не формируются, если начисленная сумма налогов не превышает ₽300.

К слову, в 2025 году средний размер страховой пенсии по старости составляет около ₽25 тыс.