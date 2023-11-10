«Это кошмар»: Жители Ставрополя связывают появление лисиц в городе с активной застройкой

В пятницу, 10 ноября, один горожанин решил прогуляться в ночное время суток. Он был удивлен, когда заметил лисиц. Они, играя, бегали по тротуару. Вели себя достаточно уверенно. Потом перебежали на газон, а после скрылись за кустами. Очевидец успел сделать фото, которое выложил в социальных сетях. Под постом сразу начали появляться комментарии горожан.

«Это кошмар», — пожаловались ставропольцы.

Один пользователь предположил, что местные власти активно застраивают город. Многие поля были заасфальтированы, теперь там начались строительные работы. Животным просто негде жить, поэтому им приходится адаптироваться к новым условиям существования.

Некоторые жители решили, что голод принудил лисиц перебраться ближе к людям. Кто-то не искал причины переселения хищных зверей, а просто делился эмоциями от увиденного:

«Зайчика видели, и вот теперь лисица. Следующий кто, волк?», — говорится в комментариях.

Другие же добавляли, что, кроме лисиц, в город скоро и медведь заглянет. Обеспокоенность горожан понятна, ведь лисицы часто переносят бешенство. Однако, бешенство и другие заболевания человеку передают и домашние питомцы. Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова перечислила опасные симптомы и рассказала о самых распространенных инфекциях.