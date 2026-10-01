В Серпухове появились две новые остановки

Специалисты Мосавтодора обустроили новые остановочные пункты в деревнях Верхние Велеми и Михайловка городского округа Серпухов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, жители деревни Верхние Велеми теперь смогут с комфортом добираться до близлежащих малонаселенных пунктов. Например, к сельскому дому культуры в деревне Съяново-2, церкви Успения Пресвятой Богородицы в деревне Старые Кузьменки, а также к поликлинике, дому культуры Лира и другим социальным учреждениям в поселке Пролетарский.

В деревне Михайловка остановку построили на улице Р.И. Ракова. Теперь гражданам будет удобнее ездить к городу Серпухову и его инфраструктуре, а также к близлежащим малонаселенным пунктам: к амбулатории, дому культуры, библиотеке, школе, детскому саду, парку Усадьбы Липицы, церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Липицы и так далее.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.