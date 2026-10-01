Мокрая ступенька стоимостью в ₽500 тыс.: чем закончилось падение школьницы в Юрге

Инцидент, произошедший в стенах одной из школ Юрги, обернулся для учебного заведения серьезными финансовыми последствиями. Суд постановил взыскать с образовательного учреждения ₽500 тыс. в пользу девочки, пострадавшей при падении на лестнице. Об этом проинформировала прокуратура Кемеровской области, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Согласно данным ведомства, все случилось утром 3 сентября 2024 года. Ученица направлялась к гардеробу и шла вниз по лестничному маршу. Одна из ступеней оказалась влажной, из-за чего ребенок поскользнулся и упал на спину. Обследование выявило у школьницы закрытый компрессионный перелом грудных позвонков — повреждение отнесли к категории тяжкого вреда здоровью.

«Указанное стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения образовательным учреждением обязанности по созданию для учащихся безопасных условий пребывания в здании школы», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Чтобы отстоять интересы пострадавшей, в суд обратился Юргинский межрайонный прокурор. Надзорный орган настаивал на взыскании со школы компенсации морального вреда. Требования прокуратуры были удовлетворены: образовательное учреждение обязали перечислить ребенку ₽500 тыс. Кемеровский областной суд признал это решение законным, а прокуратура взяла на себя контроль за его исполнением.

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