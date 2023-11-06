«Это Матвиенко!»: Россияне заметили особенного посетителя на выставке «Россия» на ВДНХ

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в понедельник, 6 ноября, посетила выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Корреспонденту агентства « РИА Новости » она рассказала, что особое внимание у нее вызвал интерес экспозициям, которые подготовили новые регионы.

Выставка посвящена празднованию Дня народного единства. Москвичи и гости столицы рассматривали экспозиции, которые подготовлены всеми российскими регионами. Каждый демонстрировал свое мастерство: были и танцы, и песни, и фотозоны, и исторический экскурс.

Валентина Матвиенко посетила мероприятие. Специально никто не перекрывал входы. Спикер Совфеда была обычным зрителем, как и сотни россиян. Люди обращали внимание и перешептывались:

«Это Матвиенко!»

Особый интерес вызвали экспозиции, которые были представлены жителями новых регионов.

Так, ДНР решили сделать акцент на том, что республика - это шахтерский край. Стенд представлен в форме шахты и террикона. Эксклюзивность стенда в двух креативных задумках - карты гордости (жители сами выбирали места в родных городах, которыми гордятся) и дорога времени (отмечены судьбоносные годы в истории республики с начала зарождения шахтерского края). В Донецке есть кованый парк, где представлены экспозиции из металла местных мастеров. На стенде была также представлена кованая роза.

ЛНР показывают театрализованные представления, которые рассказывают об истории зарождения края. Стенды Херсонской и Запорожской областей ориентированы на туристическое направление. Представлены проекты, которые можно внедрить для развития краев.

Выставка работает до 12 апреля.