В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

Комлесхоз Подмосковья рассказал о лесопожарной обстановке

Официально

Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]

В понедельник, 21 сентября, на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Подольском лесничестве – II класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Во вторник, 22 сентября, на большей части региона спрогнозировали III класс пожарной опасности, в среду, 23 сентября, - I класс. Температура воздуха днем в этот период составит +15-19 градусов, ночью – +13-16. Синоптики обещают переменную облачность, кратковременные дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.

Актуально
Подмосковье
Комитет лесного хозяйства Московской области
Добавьте mosregtoday.ru в избранное