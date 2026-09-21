В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке
Комлесхоз Подмосковья рассказал о лесопожарной обстановке
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В понедельник, 21 сентября, на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Подольском лесничестве – II класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
Во вторник, 22 сентября, на большей части региона спрогнозировали III класс пожарной опасности, в среду, 23 сентября, - I класс. Температура воздуха днем в этот период составит +15-19 градусов, ночью – +13-16. Синоптики обещают переменную облачность, кратковременные дожди.
Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.