«Это на жизнь людей влияет. В прямом смысле»: горожане требуют объяснений после ночного взрыва в Краснодаре

В ночь на 30 марта Краснодар вновь подвергся атаке беспилотников противника. В мессенджерах появилось большое количество жалоб со стороны местных жителей. Люди не понимают, почему атака БПЛА не сопровождается звуком сирены, как это происходит в других российских городах, сообщил kubanpress.ru.

По данным издания, ранее мэр города предупреждал, что при угрозе воздушного нападения будут включаться сирены — чтобы горожане успели принять меры предосторожности: отойти от окон, подготовить необходимые вещи, спуститься более безопасное место.

По словам горожан, в ночь на 30 марта сирены не зазвучали. Как и во время предыдущих атак БПЛА, в Краснодаре, и особенно в Прикубанском округе, где и произошел инцидент с атакой, было тихо. Тишину нарушил лишь громкий взрыв.

По данным издания, жители Краснодара возмущены сложившейся ситуацией. По их мнению, происходит нечто странное: либо это делается намеренно с целью не создавать панику, либо виной всему халатность ответственных лиц.

«А сколько ждут обещанного? Три года? Обещали же сирены. И где они? Или опять люди из двух соседних кабинетов договориться не смогли? Это уже не смешно. Это на жизнь людей влияет. В прямом смысле», — пишут посетители соцсети.

