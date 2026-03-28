«Необходимые решения приняты»: какие выплаты предусмотрены семье погибшего ребенка при атаке БПЛА в Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем телеграм-канале проинформировал, что семье погибшего в ходе атаки БПЛА ребенка предусмотрена выплата в размере 1 млн руб.

Глава региона сообщил, что для пострадавших жителей определены размеры компенсаций. При легких травмах выплата составит 313,5 тыс. руб. на человека. В случаях ранений средней и тяжелой степени — 627 тыс. руб.

По данным Евраева, дополнительно предусмотрено возмещение ущерба за поврежденное имущество, сумма которого будет установлена по итогам независимой технической экспертизы. Все необходимые решения уже приняты, профильные службы ведут адресную работу с каждым пострадавшим.

«Жителям, пострадавшим в результате атаки БПЛА, окажем всю необходимую помощь и поддержку. Семье погибшего предусмотрена выплата в размере 1 млн руб.», — написал губернатор Евраев.

Согласно предыдущей информации от губернатора, жертвой атаки дронов стал несовершеннолетний. Мальчик находился в жилом доме в СНТ. Его отца и мать госпитализировали с тяжелыми травмами. Пострадал также соседний дом — его жительница получила ранения.

