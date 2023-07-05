«Это не миф»: раскрыта смертельная опасность пластиковых разделочных досок

Использование неправильных досок при разделке продуктов может спровоцировать кишечные инфекции. Об этом рассказала нутрициолог-диетолог Елена Желянина.

По ее словам, в идеале на кухне должен быть набор из цветных досок, каждая из которых предназначается для разных типов продуктов: рыбы, мяса, хлеба, овощей.

«Например, мы обработали мясо на доске. Если эта доска стеклянная, с которой все легко смывается, никаких проблем нет. Но такие используют далеко не все. У большинства людей дома — обычные пластиковые доски. Когда мы прорезаем их ножом при готовке, то частички мяса, рыбы попадают туда, и вымыть их достаточно сложно», — пояснила собеседница корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Потом на эти же доски мы кладем хлеб, сыр, и таким образом может передаться инфекция от мяса или рыбы, уточнила эксперт.

«Это не миф. Неправильное использование в быту такого привычного предмета, как доска, действительно может тоже привести к кишечным инфекциям», — сказала Желянина.

Деревянные доски, которые впитывают в себя все соки продукта, для разделки мяса не подходят категорически, заключила нутрициолог.

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