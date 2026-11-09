«Почти половина — богачи». Чукотка возглавила рейтинг высоких зарплат

Чукотский автономный округ и Магаданская область возглавили рейтинг российских регионов по доле работников с зарплатой выше 200 тысяч рублей в месяц. Замыкают список Чечня и Калмыкия, свидетельствует исследование РИА Новости .

По данным аналитиков, за восемь месяцев 2026 года средняя начисленная зарплата в стране составила 108,6 тысячи рублей (до вычета НДФЛ), что на 12% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Уровень безработицы в сентябре 2026 года составил 2,2% — на 0,1 процентного пункта выше исторического минимума 2,1%, зафиксированного в августе 2025 года.

Ранжирование проведено по трем критериям: доля работников с зарплатой 200 тысяч рублей и более, доля работников с зарплатой менее 45 тысяч рублей (эквивалент двух МРОТ) и диапазон типичных зарплат в регионе. Оценка основана на данных официальной статистики за период с сентября 2025 года по август 2026 года.

В среднем по России только 7,5% работников получали более 200 тысяч рублей в месяц. В трех регионах на такую зарплату могут рассчитывать более 25% работников, в 15 регионах доля высокооплачиваемых превысила среднероссийское значение. В восьми регионах доля работников с зарплатой свыше 200 тысяч рублей не превышает 1%.

Лидером по доле высокооплачиваемых работников остается Чукотский автономный округ — 42% сотрудников. Регион сохраняет первое место с 2019 года. Магаданская область занимает второе место с результатом 28,4%, замыкает тройку Ямало-Ненецкий автономный округ (25,2%). Далее следуют Москва (24,4%) и Ненецкий автономный округ (17,6%). В первую десятку также вошли Сахалинская область (16,6%), Камчатский край (15,7%), Якутия (14,6%), Ханты-Мансийский автономный округ (12,1%) и Мурманская область (11,3%). Санкт-Петербург занимает 11-е место с показателем 10,8%.

Наименьшая доля высокооплачиваемых работников зафиксирована в Калмыкии — 0,7%. В нижней части списка также находятся Ингушетия (0,7%), Чечня (0,7%), Кабардино-Балкария (0,8%) и Северная Осетия (0,9%). В шести регионах доля работников с зарплатой менее 45 тысяч рублей превышает 50%: Ингушетия (72%), Чечня (70%), Дагестан (62%), Кабардино-Балкария (58,3%), Северная Осетия (57,5%) и Карачаево-Черкесия (57,3%).

В северных и дальневосточных регионах почти нет работников с зарплатой ниже 45 тысяч рублей. Наименьшая доля таких сотрудников — в Магаданской области (0,8%), Камчатском крае (1%) и Мурманской области (1,8%). У Чукотского автономного округа диапазон типичной зарплаты составляет от 122 до 293 тысяч рублей в месяц, в Москве — от 80 до 194 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — от 60 до 130 тысяч рублей. У 24 регионов верхняя граница типичных зарплат превышает 100 тысяч рублей, в двух регионах она находится на уровне 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что средняя пенсия работающих россиян превысила 30 тыс. рублей в десяти регионах.