Птичка из XVII века: в Щелкове нашли редкую глиняную свистульку из эпохи Средневековья

Коллекция музея Щелково стала богаче на один редкий экспонат. В фонды передали фрагмент белоглиняной свистульки — игрушки, возраст которой специалисты оценивают в несколько столетий. Нашли ее в самом центре современного города, когда осматривали территорию возле Талсинской улицы. Согласно информации исследователей, много лет назад на этом месте, у берегов Клязьмы, стояла деревня Щолково, относящаяся к эпохе позднего Средневековья, сообщил REGIONS.

Артефакт представляет собой птичку, покрытую краской. По словам специалистов, аналоги таких изделий известны по находкам в московской Гончарной слободе. Оттуда подобные игрушки развозили на продажу по разным регионам. Ученые относят эти предметы к середине или концу XVII века. Таким образом, есть основания считать, что щелковская птичка-свистулька принадлежала одному из жителей деревни Щолково, жившему в тот же период.

Передачу артефакта вместе с другими историческими предметами осуществила Загорянская историко-археологическая экспедиция. Возглавляет ее доктор исторических наук Сергей Чернов, ведущий научный сотрудник Института археологии РАН. В числе участников группы — Роман Брешков, Александр Семенов и Ростислав Виноградов.

«Выражаем благодарность участникам экспедиции за неоценимый вклад в сохранение культурно-исторического наследия региона», — отметили в музее.

Увидеть постоянную экспозицию посетители могут самостоятельно. Кроме того, доступны индивидуальные и групповые экскурсии, а также тематические мастер-классы.

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