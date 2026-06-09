«Это не шутка?»: жители Электростали обсуждают объявление о продаже бассейна, где занимаются олимпийцы

В Электростали внимание местных жителей привлекло объявление, появившееся в интернете. В нем говорится, что культурно-спортивный комплекс «Кристалл», в состав которого входит одноименный бассейн, выставлен на продажу. Подписчики паблика «Народные новости Электросталь» в социальной сети «Одноклассники» засомневались: это правда или чья-то неудачная шутка, сообщил REGIONS.

Михаил Журавлев, начальник управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Электросталь, объяснил ситуацию. КСК «Кристалл» не находится в муниципальной собственности, поэтому его владелец имеет полное право распоряжаться объектом по своему усмотрению — в том числе выставлять его на торги.

По информации издания, в бассейне «Кристалл» тренируются воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Электросталь». Здесь работают отделения синхронного плавания и прыжков в воду, которые посещают около 200 человек.

«Город заинтересован в том, чтобы спортивная школа и дальше работала в этом бассейне, ведь в „Кристалле“ есть все условия для подготовки синхронистов и мастеров прыжков в воду. Это бассейн с большой историей и славными традициями, недаром он назван в честь Заслуженного тренера России, Героя Труда Российской Федерации Татьяны Николаевны Покровской», — отметил Михаил Журавлев.

По оценкам специалистов, продажа комплекса вряд ли состоится легко. Указанный в объявлении ценник, по их мнению, слишком велик — на такую сумму гораздо логичнее построить современные спортивные объекты, чем покупать старые.

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