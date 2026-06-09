Хрустальные люстры, зал для мероприятий и статуя у входа: бывший институт «Кузбассгипрошахт» может превратиться в офисы

В центре Кемерова на продажу за 610 млн руб. выставили настоящий дворец Объявление появилось на одной из популярных онлайн-площадок. Здание, выставленное на продажу, — не королевская резиденция из старинных преданий, а проектный институт «Кузбассгипрошахт», сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, выставленный на продажу объект расположен неподалеку от зданий мэрии и правительства Кузбасса. У парадного входа гостей встречает величественная статуя. Внутри, по описанию продавца, имеется огромный зал, предназначенный для масштабных мероприятий, конференц-залы для важных деловых встреч — с хрустальными театральными люстрами, а также собственная столовая. Общая площадь этого городского «дворца» превышает 7 тыс. кв. м.

Вместе с роскошным объектом, уточняется в публикации, новый владелец получит в собственность земельный участок и уютный закрытый двор с обустроенной парковкой. Если сделка в итоге состоится, кто-то из россиян станет обладателем ключей от одного из самых впечатляющих и узнаваемых зданий в самом сердце города.

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