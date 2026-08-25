Медведь на пешеходном переходе: хищник перебегал дорогу в центре Междуреченска

В Междуреченске медведи продолжают выходить к людям. Очередного хищника заметили в центре города — зверь перебегал дорогу по пешеходному переходу. Видео опубликовали в понедельник, 24 августа, в телеграм-канале «Типичный Междуреченск Мыски Новости». Автор поста отметил, что необычная встреча произошла на Буревестнике, сообщил VSE42.RU .

По информации издания, подобный инцидент — не первый случай появления диких животных в городской черте. Ранее в селе Сосновка, расположенном в 10 километрах от Новокузнецка, медведь напал на собаку и утащил ее в лес. Жуткие кадры появились утром 25 августа в телеграм-канале «GORODAD – NOVOKUZNETSK». На видео видно, как зверь хватает животное зубами и уносит в сторону леса. Автор сообщения утверждает, что все произошло накануне, 24 августа, и спасти собаку не удалось.

Местные жители выражают обеспокоенность участившимися случаями выхода медведей к людям. Власти призывают соблюдать осторожность и сообщать о появлении диких животных по номеру 112.

Ранее сообщалось, что в Шерегеше медведь с ночи находится в населенном пункте.