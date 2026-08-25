Он встал на колено при внуках, а она передумала: история отмененной свадьбы 80-летней россиянки

В Кемерове разгорелся семейный скандал: 80-летняя женщина в последний момент передумала выходить замуж за своего 79-летнего возлюбленного. За три дня до регистрации она заявила, что не готова к браку. Родственники в панике отменяли заказы: букет уже оплачен, кейтеринг подготовлен. Именно близкие пары раскрыли журналистам VSE42.Ru детали драматичной истории.

По словам родных, знакомство будущих супругов состоялось на танцевальном вечере. Мужчина влюбился без памяти и долго добивался расположения дамы, отваживая других поклонников. Через несколько месяцев ухаживаний он сделал предложение руки и сердца, опустившись на колено перед детьми и внуками. Она согласилась. Свадьбу планировали на 4 июля, но из-за внезапной смерти дочери жениха торжество отложили. Затем невеста получила травму ноги — дату перенесли на 22 августа. К этому времени все было готово: платье, букет, украшения, меню.

«Бабушка нам сказала, что хочет на собственной свадьбе быть очень яркой, поэтому платье невесты было красное. А вообще, на начало июля планировали аренду помещения, праздник и банкет, но все пришлось отложить – случилась беда», – рассказала кемеровчанка.

По словам родственников, за три дня до назначенной даты, невеста объявила, что в ЗАГС не пойдет. При этом она уточнила: это не окончательный разрыв, а лишь пауза, чтобы взвесить все еще раз. Родные шокированы.

«Это был шок, мы уговаривали отметить это решение. Бабушка толком не объясняет, почему вдруг так решила. Звучит что-то очень расплывчатое – мол, не уверена до конца, возможно, стоит отложить, что люди подумают… А мы не понимаем, как так. Причем тут люди, если мы, вся семья, так рады за них?» – недоумевает кемеровчанка.

Ранее сообщалось, что звезда «Моей прекрасной няни» станет женой миллионера из Британии.