Птичий апокалипсис в «Орбите»: десятки пернатых погибли у жилых домов Красноярска

Жители Красноярска обнаружили множество погибших птиц у дома № 34 на улице Борисова в жилом комплексе «Орбита», сообщил prmira.ru. На кадрах, присланных читателями, видно, что на асфальте лежат десятки пернатых — в основном поползни, но есть и голуби. Дом расположен на склоне над рекой, и жители не могут понять, что произошло.

Орнитологи объясняют: в конце лета и начале осени во время миграции поползни массово сталкиваются с оконными стеклами. Как пояснил доцент кафедры охотничьего ресурсоведения и заповедного дела института экологии и географии СФУ Владимир Емельянов, птицы не воспринимают стекло как препятствие. Если в окне отражается небо, они продолжают полет на полной скорости и разбиваются. Особенно часто гибнут молодые лесные птицы, не адаптированные к городским условиям.

Владельцам квартир рекомендуется устанавливать на окна специальные пленки или наклейки, чтобы птицы видели препятствие и не врезались в стекла.

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