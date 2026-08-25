Тренер «Рубина» пожаловался на нарушения при вбрасывании аута Бевеевым

Главный тренер «Рубина» Франк Артига в эфире «Матч ТВ» высказался об исполнении аутов защитником «Балтики» Мингияном Бевеевым. Накануне в матче пятого тура РПЛ «Рубин» и «Балтика» сыграли вничью 1:1.

Ауты в исполнении Бевеева стали грозным оружием «Балтики». Защитник обладает уникальной способностью забросить мяч в штрафную соперника даже от центра поля. В «Рубине» знали об этой особенности игрока «Балтики», поэтому перед вводом мяча перед Бевеевым всегда находился игрок казанцев.

«Мы знаем, что это очень опасный инструмент в исполнении «Балтики», поскольку команда забила таким образом уже три гола. Соответственно, мы постарались максимально усложнить эту задачу для соперника», — сказал Артига.

При этом испанский специалист посетовал на то, что судьи не всегда обращают внимание на правильность ввода мяча из аута: по его наблюдениям, Бевеев зачастую бросает мяч, находясь в поле, а не за его пределами.

После пяти туров «Балтика» занимает шестое место в РПЛ с семью очками, у «Рубина» шесть баллов и восьмое место.